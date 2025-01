Temporal em Sonora alaga ruas e forma cratera

Forte chuva, nesta terça-feira (7), no município de Sonora, região Norte de Mato Grosso do Sul, alagou ruas da região central e formou cratera na rua das Chácaras, via que divide a cidade da área rural.

Segundo o meteorologista da Uniderp, Natálio Abrahão, o volume de chuva chegou a 66,8 milímetros, em apenas 50 minutos choveu 61,4 mm. Por volta das 15h os termômetros marcavam 30,6º C e às 17h havia caído para 21,3° C.

A reportagem não conseguiu contato com a Prefeitura de Sonora, mas segundo a Defesa Civil local, gerentes do município vão se reunir hoje (8) para definir as ações. Haverá parceria com empresas locais para um mutirão, por conta da erosão formada pela água. Segundo as informações, não houve vítimas.

*Com informações Reginaldo Alves / Web Rádio Rec