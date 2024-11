Três homens são presos por explosão de encomenda em transportadora

Três homens foram presos pelo envolvimento no recebimento do material que explodiu nas mãos de um funcionário de uma transportadora em Campo Grande.

As prisões, realizadas pelo 9° Batalhão de Polícia Militar, ocorreram na região dos bairros Danúbio Azul e Nova Lima, na noite de segunda-feira (18). De acordo com a Polícia Militar, os três homens foram presos por tráfico de drogas, com apreensão de produtos para pesagem e embalagem, além de pacotes contendo maconha, cocaína e dinheiro em espécie.

A explosão do pacote ocorreu em uma transportadora localizada no bairro Coronel Antonino, região Norte da Capital. A ação mobilizou o Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) por volta das 15h.

Um funcionário da empresa ficou ferido ao manusear a encomenda, que explodiu em suas mãos. O trabalhador foi socorrido pela própria empresa e encaminhado para atendimento médico, sendo liberado em seguida com ferimentos leves.

O pacote, de porte médio, com origem no Rio de Janeiro, continha uma substância líquida. Segundo a Polícia Militar, a suspeita é de se trata de um frasco de ‘lança-perfume’, um tipo de entorpecente, que estava pressurizado e se rompeu com o manuseio. O destino do material seria em Campo Grande.

Segundo os militares que atenderam à ocorrência, devido ao risco de nova explosão, o restante do material foi destruído pela equipe do BOPE. Os policiais vistoriaram a área, mas não encontraram outros materiais explosivos.

As investigações ficarão a cargo da Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (DENAR).