UFGD publica os gabaritos definitivos das provas do vestibular 2025

A Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) publicou nesta quarta-feira (13) as respostas aos recursos e os gabaritos definitivos das provas objetivas do Vestibular 2025 e do Processo Seletivo de Licenciatura em Educação do Campo (PSV-Leduc), aplicadas em 20 de outubro.

De acordo com o cronograma, as próximas datas importantes são: 18 de novembro, em que será disponibilizado o desempenho individual nas provas objetivas na Área do Candidato; 13 de dezembro, quando será anunciado o resultado preliminar dos aprovados; e 19 de dezembro, quando será publicado o resultado final.

SOBRE O VESTIBULAR

As avaliações objetivas e de redação foram realizadas nas cidades de Campo Grande, Dourados, Naviraí, Nova Andradina e Três Lagoas. Entretanto, as provas do curso de Licenciatura em Educação do Campo ocorreram exclusivamente em Campo Grande, Dourados e Naviraí.

Ao todo, esses processos seletivos contaram com a participação de aproximadamente 7,1 mil candidatos, disputando cerca de 1,5 mil vagas distribuídas entre os 50 cursos de graduação presenciais e a distância.

GABARITOS

O gabarito definitivo do Vestibular 2025 da UFGD aparecem duas questões anuladas: a de número 9, na prova de Linguagens, Códigos e suas tecnologias, e a questão 41 da prova de Ciências da Natureza e suas tecnologias.

No gabarito definitivo da Licenciatura em Letras-Libras EaD as questões anuladas correspondem aos números 4 (prova de Linguagens, Códigos e suas tecnologias) e 36 (Ciências da Natureza e suas tecnologias).

No gabarito definitivo do Vestibular da Licenciatura em Educação do Campo – LEDUC as questões anuladas também correspondem à de número 9, na prova de Linguagens, Códigos e suas tecnologias, e à de número 41 da prova de Ciências da Natureza e suas tecnologias.