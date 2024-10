Utilização de Inteligência Artificial auxilia no abastecimento de água da Capital 24 horas por dia

Em Campo Grande, 40% de toda a água consumida pela população vem do córrego Guariroba, o principal manancial de abastecimento. Além dele, o córrego Lageado também contribui, com 13% do abastecimento, e o restante vem de 150 poços profundos – 10 deles no aquífero Guarani.

Prever o nível de vazão desses córregos, principalmente em épocas de estiagem, garante que medidas de prevenção sejam realizadas para assegurar que o abastecimento da cidade ocorra sem interrupção. Esse é o objetivo da concessionária Águas Guariroba ao utilizar, por meio de pesquisa desenvolvida na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, um programa que traz a previsão do nível de água em até sete dias ou seis meses.

Confira mais informações da iniciativa e o impacto na vida da população: