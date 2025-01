Primeiro caso de Febre Amarela neste ano é diagnosticado em SP e imunização está baixa

O primeiro caso de febre amarela deste ano foi registrado nesta semana, no estado de São Paulo, que faz divisa com Três Lagoas. Um homem de 27 anos foi diagnosticado com a doença na capital paulista.

O Instituto Adolfo Lutz confirmou nove casos da doença em macacos. Entre eles, sete na região de Ribeirão Preto, um em Pinhalzinho e outro em Socorro. As ações de vigilância em saúde e vacinação foram intensificadas nessas regiões, além da recomendação de cuidados para quem irá viajar para áreas de mata.

Em nota, a Prefeitura de Três Lagoas declarou que os índices de cobertura vacinal contra a febre amarela estão abaixo do preconizado pelo Ministério da Saúde. “A cobertura vacinal da febre amarela no nosso município na faixa etária de um ano de idade é menor entre todos os imunobiológicos do calendário nacional de imunização, sendo 83,89% da população infantil. A meta vacinal, de acordo com o PNI, deve ser de 95% do público-alvo. Nosso município é endêmico para o Aedes aegypti, vetor que transmite a febre amarela. Precisamos proteger a população, e a forma mais segura e eficaz é a vacinação”, destacou a enfermeira da Central de Vacinação da Secretaria Municipal de Saúde, Fernanda Nery.

Sintomas

A febre amarela é transmitida pela picada de mosquitos silvestres. Um indicador de sua presença se dá com a morte de macacos, que deve ser informada às equipes de saúde do município. Os sintomas iniciais da febre amarela são febre súbita, calafrios, dores intensas no corpo e na cabeça, náuseas e vômitos, fadiga e fraqueza recorrentes.