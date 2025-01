Ano Novo, Casa Nova no Condomínio Residencial Eco Ville Três Lagoas V

2025 chegou trazendo a oportunidade perfeita para você realizar o sonho da casa própria no Condomínio Residencial Eco Ville Três Lagoas V. Com descontos exclusivos de mais de R$84.000,00* e entrada só depois do Carnaval, a LRG Construtora oferece condições únicas para transformar sua vida e sair do aluguel de uma vez por todas.

O Eco Ville V conta com casas de 2 e 3 dormitórios, sendo um suíte, e uma infraestrutura completa de lazer, incluindo área de churrasqueira, piscina adulto e infantil, salão de festas, quadra de beach tennis, playground e muito mais.

E claro, tudo isso com segurança 24 horas, garantindo tranquilidade para você e sua família. Além disso, o projeto é moderno, sustentável e pensado para o bem-estar das famílias, unindo conforto, qualidade de vida e uma localização estratégica.

Conheça casa de 3 quartos

Mais do que uma casa, o Eco Ville V é um convite para construir histórias em um verdadeiro lar. Você já pode obter mais informações sobre o projeto e garantir a sua unidade. Não perca a chance de fazer parte dessa história de sucesso e realizar o sonho da casa própria com a confiança e excelência que só a LRG Construtora oferece.

Conheça casa de 2 quartos

📍 Visite o plantão de vendas na Rua Elmano Soares, 388, Centro – Três Lagoas/MS, ou entre em contato pelo WhatsApp (18) 99616-1115. Estamos prontos para atender você!

*Desconto referente ao teto do Bônus Moradia de Mato Grosso do Sul junto ao Minha Casa Minha Vida.