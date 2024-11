Aparecido Marques vence final da ‘Casa dos Sonhos’ e sai do aluguel

Prêmio A chance de ganhar uma casa surgiu quase por acaso. Tudo começou com uma compra de R$ 150 em ração para cachorro no pet shop Cat e Dog, próximo à casa onde Aparecido e Rosenilda moram. Ao cadastrar a compra na promoção, ele avançou todas as etapas e foi para a primeira fase da promoção, que ocorreu no centro Poliesportivo Eduardo Milanez, na Lagoa Maior. Lá, conseguiu abrir o cadeado de uma das chaves, garantindo seu lugar na grande final.

A história de Aparecido e Rosenilda é de perseverança. Naturais de Euclides da Cunha, interior de São Paulo, eles estão juntos há 26 anos. Há seis anos, se mudaram para Três Lagoas para ficar mais perto dos filhos, onde pagam R$ 800 de aluguel mensal e R$ 500 em contas de energia da casa onde vivem. Com o prêmio, Aparecido e sua família deixam para trás as dificuldades de viver em aluguel e iniciam uma nova fase de segurança e conforto.

O operador de máquina Aparecido Marques, de 59 anos, viveu um momento inesquecível no último domingo (3). Ele se tornou o ganhador da promoção “A Casa dos Sonhos” do Grupo RCN de Comunicação, conquistando uma residência novinha e mobiliada em Três Lagoas. Emocionado, Aparecido revelou a felicidade de finalmente sair do aluguel na cidade onde vive com sua esposa, Rosenilda Aparecida Marques, no bairro São João.

Dados revelam que a cidade é a sétima do país com mais casos de estupro de vulnerável, quando a vítima tem até 14 anos

Emoção

A final foi marcada por uma grande festa, com shows e a presença de grandes artistas que vieram diretamente de Goiânia para animar o evento. A festa atraiu dezenas de pessoas, todas emocionadas para conhecer o sortudo vencedor. Segundo o diretor-executivo do Grupo RCN, Estêvão Congro, a promoção foi o resultado de um ano de trabalho intenso de toda a equipe. “É uma satisfação enorme. A equipe do Grupo RCN se dedicou demais, e o sucesso é de todos nós”, comentou.

Fernando Moraes, gerente de produto do grupo, destacou a grandiosidade da promoção, que trouxe uma casa de alto padrão, equipada com sistema de energia fotovoltaica, internet e materiais de primeira qualidade. Ele ressaltou que, em todo o Brasil, não há promoção de igual porte. “Não existe outra promoção desse tamanho. Uma casa completa, feita com muito amor para o ganhador”, afirmou.

Natal antecipado

Rosário Congro Neto, diretor-geral do Grupo RCN, também expressou sua emoção ao ver o sonho de Aparecido se tornar realidade. “Dar um prêmio como esse é algo muito relevante. É um presente de Natal antecipado, uma casa novinha e mobiliada, e nós ficamos entusiasmados de acompanhar a festa”, declarou.

Com o título de vencedor da “Casa dos Sonhos”, Aparecido agora se prepara para começar uma nova fase ao lado de sua esposa em Três Lagoas. A promoção, que já é considerada a maior do Centro-Oeste brasileiro, tornou-se um marco na vida de Aparecido e na história do Grupo RCN, celebrando o fim de ano com um sonho realizado e a promessa de novas edições no futuro.