Briga entre irmãos termina em esfaqueamento na noite de Réveillon

No dia 31/12/2024, por volta das 18h30, a equipe GETAM foi acionada para atender a uma ocorrência na Rua dos Colibris, nº 2820, em Três Lagoas – MS.

Diversas ligações via 190 relataram uma briga na via pública, com uma vítima de esfaqueamento. No local, uma das vítimas foi encontrada com um ferimento grave no punho esquerdo, apresentando intenso sangramento, enquanto a outra estava com hematomas no rosto. Os populares já prestavam os primeiros socorros e acionaram o SAMU.

Testemunhas informaram que o suspeito teria iniciado uma discussão durante um encontro familiar, onde houve consumo de bebidas alcoólicas. O desentendimento levou a agressões físicas contra uma das vítimas, e, após intervenção, o suspeito deixou o local. Pouco depois, ele retornou portando um facão, que usou para atacar uma das vítimas, causando o ferimento grave. Após o ataque, o suspeito fugiu em direção a um bairro próximo, onde reside em um barraco.