Conferência debaterá desenvolvimento urbano, habitação, mobilidade e justiça social

Três Lagoas sediará, na próxima terça-feira (13), a 6ª Conferência das Cidades, evento promovido pelo Ministério das Cidades com o objetivo de discutir e construir, de forma participativa, propostas para o desenvolvimento urbano. A conferência acontecerá das 7h às 17h, no anfiteatro de Geografia da UFMS – Campus 2.

De acordo com Rafaela Marques, diretora do Departamento de Habitação do município, o evento representa uma etapa importante dentro do processo nacional de debate e formulação de políticas públicas para as cidades. “Essa é uma oportunidade para avaliarmos o cenário atual da nossa cidade e pensarmos na Três Lagoas que queremos no futuro”, afirmou Rafaela em entrevista ao RCN Notícias da Cultura FM e TVC.

Com o tema nacional “Construindo a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano: caminhos para cidades inclusivas, democráticas, sustentáveis e com justiça social”, a conferência vai abordar aspectos como habitação, mobilidade urbana, acessibilidade, saneamento básico, áreas públicas, transporte coletivo e regularização fundiária.

Entre os destaques da programação estão duas palestras: uma com Maria Teresa, diretora da AGEHAB (Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul), e outra com o professor Felipe César, da Universidade Estadual de Maringá (UEM), que falará sobre mobilidade urbana.

A conferência municipal servirá como base para a etapa estadual, marcada para os dias 5 e 6 de junho. As propostas aprovadas em Três Lagoas serão encaminhadas para essa fase, com a expectativa de que avancem até a conferência nacional.

Política habitacional