Dezembro Verde: mês de conscientização e combate ao abandono de animais

Com a chegada de dezembro, inicia-se também o dezembro Verde, uma campanha nacional para combater o abandono de animais, um problema que se agrava nesta época do ano. Em Três Lagoas, o período é marcado por desafios extras para protetores e defensores da causa animal, enquanto muitas famílias se preparam para viagens e festas de fim de ano.

A vereadora Charlene Bortoletto, reconhecida por sua atuação em prol dos animais, destacou a importância de intensificar a conscientização nesse período. “O abandono aumenta porque é a época em que as pessoas viajam ou se mudam. Muitas vezes, os animais ficam trancados sozinhos em casa, sem água ou comida. É um cenário cruel e desumano, além de ser crime“, afirma a vereadora.

Outro agravante mencionado são os fogos de artifício, que causam grande estresse aos animais, principalmente aqueles em situação de abandono. Charlene reforça a necessidade de denúncias por parte da população. “Os vizinhos sabem quem são os donos dos animais abandonados, e é fundamental que denunciem. Não temos recursos suficientes para resgatar todos. É um trabalho voluntário, que depende de recursos próprios“, ressalta.

Para reduzir o abandono, a Prefeitura de Três Lagoas conta com o serviço de castração móvel, o Castramóvel. Contudo, a demanda é alta, e o serviço sozinho não atende à totalidade das necessidades. Uma boa notícia vem do Governo do Estado, que implementará, no próximo ano, o programa CEPA (Certificado Estadual de Proteção Animal).