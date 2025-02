Dois acidentes simultâneos resultam em quatro veículos avariados

Quatro veículos, sendo dois de passeio e dois caminhões, se envolveram em acidentes na tarde desta quinta-feira (13) na rodovia BR-262, no acesso à ponte sobre o rio Paraná, no município de Castilho (SP).

O fato ocorreu no final da tarde e mobilizou duas viaturas do Corpo de Bombeiros, duas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Três Lagoas (MS), a Polícia Rodoviária Federal de Três Lagoas, além de socorristas da concessionária Via Rondon, que administra a rodovia estadual Marechal Rondon (SP-300), localizada a poucos metros dali.

Segundo as informações disponíveis até o momento da publicação, dois carros de passeio saíram da pista, e, consequentemente, dois caminhões acabaram colidindo após uma carreta tritrem frear bruscamente – um caminhão truck que vinha atrás bateu na traseira da carreta.