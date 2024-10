UFMS e Receita Federal criam Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal em Três Lagoas

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) assinou um acordo de cooperação com a Receita Federal para criação do Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF) do Câmpus de Três Lagoas (CPTL).

Em Três Lagoas, o NAF vai funcionar no campus 1 da UFMS. Para o coordenador do Curso de Ciências Contábeis e do NAF do CPTL, Cleston Alexandre dos Santos, o acordo com a Receita Federal possibilita a consolidação e ampliação das ações desenvolvidas por estudantes e professores que favorecem a população de Três Lagoas e região. “Nós temos serviços itinerantes na Feira Central de Três Lagoas e, agora com o Núcleo, nós usaremos a Unidade 1 de Três Lagoas para atendimento fixo, mediante agendamento, a fim de ajudar e orientar a declaração do imposto de renda da pessoa física”, contou.