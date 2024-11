'Farofa' rompe tornozeleira para furtar e delata boca de fumo

A Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima, na segunda-feira (25), informando que um casal estaria envolvido em um arrombamento e furto em uma residência, no bairro Flamboyant, em Três Lagoas. A denúncia indicava que os objetos furtados haviam sido trocados por drogas em um ponto de tráfico, no Jardim Maristela. Com base nessas informações, a equipe policial se deslocou até o local indicado, onde abordou os suspeitos. Durante a abordagem, a mulher, que seria usuária de drogas, confessou que os itens furtados haviam sido trocados por entorpecentes no ponto de tráfico de drogas da região.

Seguindo a linha de investigação, a guarnição se dirigiu ao ponto de tráfico indicado e abordou três pessoas em frente a uma residência, entre elas uma menor de idade e um homem com antecedentes criminais por tráfico de drogas. Durante a abordagem, os policiais localizaram uma porção de substância que aparentava ser maconha, sendo consumida pelo grupo. A proprietária da residência negou a presença de materiais ilícitos em sua casa, mas consentiu com a busca no imóvel. A diligência resultou na apreensão de vários itens, como um videogame, controles, celulares e outros objetos, que juntos totalizavam aproximadamente R$ 2,5 mil.