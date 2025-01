Fazenda no Alto Sucuriú é invadida por ladrões

Um furto qualificado foi registrado nesta quinta-feira (9) em uma fazenda localizada na MS-320, na região do Alto Sucuriú, em Três Lagoas. De acordo com as imagens captadas pelas câmeras de segurança, dois suspeitos invadiram a propriedade e furtaram diversos itens.

Conforme relato da proprietária, de 44 anos, foram subtraídos três televisores, uma parafusadeira, uma caixa de som e um videogame. As imagens do circuito de segurança já foram entregues à Polícia Civil para auxiliar nas investigações.

Polícia busca informações sobre os suspeitos

A Polícia Civil está trabalhando para identificar os autores do crime e solicita a colaboração da comunidade. Qualquer informação que ajude na localização dos suspeitos pode ser repassada de forma anônima.