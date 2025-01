Força Tática e Canil da PM fecham boca de fumo no bairro Guanabara em Três Lagoas

Os policiais localizaram duas caixas contendo crack, somando 20,3 gramas, e, com o apoio do cão K9 Monster, do Canil do 2º Batalhão, encontraram mais 16 pedras de crack escondidas entre folhas, pesando 5,3 gramas. O acusado foi detido e encaminhado, junto com as drogas apreendidas, à Delegacia de Polícia para os procedimentos legais. A ação destaca a eficácia da inteligência policial no combate ao tráfico de drogas, contribuindo para a segurança da comunidade.