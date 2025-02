Governo discute avanços no transporte ferroviário de MS em reunião com Ministério dos Transportes

A modernização da Malha Oeste e a autorização para a construção de um novo trecho ferroviário em Mato Grosso do Sul foram temas centrais da reunião entre o governo estadual e o Ministério dos Transportes, realizada na quinta-feira (30), em Brasília. O encontro contou com a participação do secretário Jaime Verruck, da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia), do secretário Nacional de Transporte Ferroviário, Leonardo Cezar Ribeiro, do secretário adjunto Artur Falcette e do assessor de Logística da Semadesc, Lúcio Lagemann.

Um dos principais pontos discutidos foi a implantação de um trecho ferroviário de 47 quilômetros, ligando o projeto Sucuriú da Arauco à Malha Oeste. O processo de autorização está em andamento na ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) e já foi encaminhado ao Ministério da Infraestrutura e à Secretaria de Portos. Segundo o cronograma, a expectativa é que a resolução autorizando a obra seja publicada até o final de março.

O secretário Jaime Verruck destacou que a empresa de celulose Arauco pretende iniciar a construção da ferrovia em setembro deste ano. “Dentro desse cronograma, a Arauco tem uma sinalização de iniciar essa obra em setembro. Teremos a primeira autorização de uma ferrovia Shortline, ligando a indústria à Malha Norte, permitindo futuramente a exportação de celulose”, afirmou. O investimento na unidade da Arauco é de 4,6 bilhões de dólares, reforçando a relevância do projeto para a economia estadual.

Esse empreendimento pode se tornar a primeira ferrovia shortline (linha de menor distância) no país, autorizada após a regulamentação da lei do marco regulatório das ferrovias. “Provavelmente, consolidando-se como a primeira autorização ferroviária do Brasil após a nova regulamentação”, enfatizou Verruck.

Outro tema abordado foi a revitalização da Malha Oeste. O plano prevê a recapacitação do trecho entre Corumbá e Porto Esperança, a rebitolagem da linha entre Campo Grande, Ribas do Rio Pardo e Três Lagoas, e a construção de um novo trecho ferroviário conectando Três Lagoas a Aparecida do Taboado e à operação da Suzano. Atualmente, o TCU (Tribunal de Contas da União) avalia a proposta e, caso aprovada, os investimentos poderão ser iniciados no segundo semestre deste ano, com previsão de conclusão em 2026.

Jaime Verruck ressaltou a importância da infraestrutura ferroviária para o desenvolvimento econômico do Estado, especialmente no que se refere à competitividade do setor de celulose e biocombustíveis. “Temos que garantir a competitividade de MS e o transporte ferroviário é um elemento estratégico dentro dessa perspectiva. O fortalecimento das ferrovias vai contribuir para melhorar o escoamento da produção até o Porto de Santos, impulsionando a logística e a economia regional”, concluiu o secretário.