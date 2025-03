Homem é preso após furtar farmácia e ser abordado pelo Getam

Processo seletivo Eldorado abre mais de 50 vagas para ajudante florestal em Selvíria e Inocência

A Eldorado Brasil Celulose está com mais de 50 vagas de emprego abertas para a função de ajudante florestal nas cidades de Selvíria e Inocência, na região Leste de Mato Grosso do Sul. Durante os dias 13 e 14 de março serão realizadas entrevistas com os interessados em ocupar os cargos. A agenda será, nesta […]