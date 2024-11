Inauguração de decoração natalina ocorre nesta quinta-feira

As celebrações de Natal em Três Lagoas terão início no dia 14 de novembro com a inauguração da tradicional iluminação natalina. Este ano, a decoração será instalada em 20 pontos diferentes, durante 50 dias, destacando a cidade e atraindo moradores e turistas.

Além da iluminação, a programação natalina contará com uma série de eventos culturais. As atividades, organizadas pela Diretoria de Cultura da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec), incluem exposições e apresentações de teatro, dança, música e outras atrações para todas as idades.