2ª edição do ‘Be Talks’ debate Inteligência Artificial em Três Lagoas

A segunda edição do evento empresarial ‘Be Talks’ aconteceu na manhã desta quarta-feira (19) em Três Lagoas, com foco na Inteligência Artificial (IA). O encontro reuniu profissionais para discutir as novas tecnologias e seus impactos no setor corporativo.

O especialista, Kenneth Corrêa, palestrou sobre o tema, destacando que, apesar do receio de muitas pessoas, a IA deve ser encarada como uma evolução tecnológica, semelhante a outras inovações da história. Ele ressaltou que essa tecnologia, se bem aplicada, pode otimizar processos e aumentar a produtividade nas empresas.