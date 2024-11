4ª edição da Eldorado Run acontece neste domingo na Lagoa Maior

A 4ª edição da Eldorado Run, evento esportivo que faz parte das celebrações do aniversário de 12 anos da empresa Eldorado Brasil Celulose, comemorado em 12 de dezembro, ocorrerá no domingo (10). A corrida e caminhada tem largada prevista para às 6h30, na Lagoa Maior em Três Lagoas. A expectativa é que o evento reúna cerca de mil participantes, entre colaboradores, familiares e a comunidade local.

A confirmação das inscrições acontece mediante a doação de alimentos e itens de higiene pessoal, que serão destinados a instituições locais, como a Rede Feminina de Combate ao Câncer, o Lar dos Idosos Três Lagoas, a APAE e a Vila Vicentina. As doações serão recolhidas pela equipe da Eldorado no dia 09 de novembro, das 10h às 18h, na Lagoa Maior, ao lado do ginásio poliesportivo. Os inscritos poderão optar entre dois kits de doação:

Kit 1: 1 pacote de arroz (5 kg), 1 pacote de feijão (1 kg), 1 litro de leite e 2 itens de higiene pessoal, ou

Kit 2: 1 pacote de arroz (5 kg), 1 pacote de feijão (1 kg), 1 kg de trigo e 2 gelatinas.

Após a entrega dos donativos e a apresentação de um documento com foto, os inscritos irão receber o kit da corrida, que inclui uma mochila personalizada, camiseta exclusiva e número de peito com chip de cronometragem.

MODALIDADES E PERCURSO