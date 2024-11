5ª etapa do projeto 'Encoleira Cão' inicia com ação contra a Leishmaniose

A 5ª etapa do projeto “Encoleira Cão”, que tem como objetivo implementar coleiras impregnadas com deltametrina no combate à Leishmaniose canina no município, iniciou nesta terça-feira(5). O trabalho é realizado pela equipe do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) e Endemias, em parceria com o Ministério da Saúde.

Participam do projeto cães dos moradores dos bairros Santa Júlia, Vila Alegre e Santa Rita. A equipe realiza exames de sangue e a implantação de coleiras nos cães, retornando a cada seis meses às residências para acompanhar os casos, com limite de até 8 ciclos semestrais para comparar a eficácia do tratamento com a coleira contra a Leishmaniose.

Cada etapa tem duração média de 15 a 30 dias para concluir a troca das coleiras dos pets atendidos, dependendo das condições climáticas para a realização das visitas, que ocorrem no horário de expediente da prefeitura. A administração informa que aqueles moradores que participam do projeto e não foram encontrados durante as visitas dos agentes públicos, haverá plantão aos sábados para atender as residências não vistoriadas, a data será divulgada em breve.