A Câmara Municipal e o compromisso com o futuro de Três Lagoas

O ato de diplomação dos vereadores eleitos para o próximo mandato marca a renovação do compromisso democrático. Com a redução de 17 para 15 cadeiras em 2025 e a entrada de oito novos representantes, a Câmara ganha a oportunidade de se reinventar, trazendo novos debates e perspectivas para os desafios de Três Lagoas. Entre eles, destacam-se questões como saúde, infraestrutura, moradia, mobilidade urbana e problemas sociais que demandam soluções urgentes.

Esse legado evidencia o papel essencial da Câmara Municipal no uso responsável do dinheiro público. Como guardiões do orçamento, os vereadores têm o dever de fiscalizar, legislar e propor melhorias que impactem diretamente a vida dos cidadãos. É indispensável que o Legislativo atue com independência, mas em harmonia com o Executivo, buscando o equilíbrio entre fiscalização e colaboração para atender às demandas da sociedade.

Os desafios não são poucos, mas a experiência do futuro presidente da Câmara, Antônio Empeke Júnior, somada à renovação e ao vigor dos novos vereadores, traz esperança de que o Legislativo possa trabalhar com mais diálogo e respeito. As diferenças de opinião são naturais e enriquecem o debate, desde que conduzidas com civilidade e foco no interesse público.

Três Lagoas é uma cidade em expansão, mas enfrenta problemas proporcionais ao seu crescimento. Apenas com a união de esforços entre Legislativo, Executivo e sociedade será possível construir soluções que garantam o desenvolvimento sustentável e o bem-estar de todos os cidadãos.

Que a nova legislatura traga tempos de mais harmonia e menos tumultos, mais cooperação e menos conflitos, sempre com o olhar voltado para as necessidades da população. O futuro de Três Lagoas depende de um trabalho conjunto e de uma Câmara que esteja à altura do desafio.