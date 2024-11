'A Casa dos Sonhos': conheça quem é o ganhador do prêmio entregue neste domingo

Neste domingo (3), o Grupo RCN realizou a tão esperada entrega da promoção ‘A Casa dos Sonhos’, que premiou uma pessoa com uma casa mobiliada, equipada com energia solar e internet gratuita por um ano. O evento ocorreu na Esplanada NOB, em Três Lagoas, e reuniu todos os finalistas da promoção e dezenas de pessoas, que puderam acompanhar a mega festa com shows e praça de alimentação.

Diretor geral do Grupo RCN, Rosário Congro (à direita), entrega a chave da “A Casa dos Sonhos” para o ganhador. Foto: Fernando Miranda – JPNews.

A promoção ‘A Casa dos Sonhos’, contou com o apoio e a parceria de diversas empresas e instituições, incluindo Estoque Materiais para Construção, Velutex, Leituga, Solução Já, Birigui Soluções Sustentáveis, além do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul (Secretaria de Cultura), Sicoob Metalcred, Salão Morena Mulher, Posto Parati e Nikkey, Loteamento OT, Posto 7 Mares, Imobiliária Alea, Vidrobox, DMS Fibra, Suco Prates, Ener3, Comercial Mariano, Colégio Êxitus, Quitutes da Teni, Cassiplast, Mega Tec, Multisoldas, Petshop Cat Dog, Yes Cosméticos, Bom Beef, Trilhas da Amazônia, Açaí Super Frutas, Instituto Visão Solidária, Oral Unic, Ótica Especializada, Loja Deise Sobral Brand, Stop Car, Espaço VIP, Chocoplast, Telas Concórdia, Casa das Cores e Cursinho Donadoni..

A Drogaria 7 Pharma também marcou presença e é um dos patrocinadores da mega festa do grupo RCN de Comunicação.