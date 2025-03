A Casa é Sua: conheça a cirurgia estética da região íntima feminina que está em alta

O quadro A Casa é Sua, do programa TVC Agora, desta terça-feira (18), abordou sobre a ninfoplastia, uma cirurgia estética realizada na região íntima feminina que tem o objetivo de reduzir os pequenos lábios quando há excesso de mucosa. Este procedimento tem se tornado cada vez mais popular entre mulheres que buscam melhorar a autoestima e o conforto, principalmente em situações cotidianas como o uso de roupas justas ou durante relações íntimas.

De acordo com a médica, Suelen Melão, a cirurgia pode ser feita com anestesia local, em consultório, ou sedação, em ambiente hospitalar, dependendo do caso. O pós-operatório é simples, com a paciente podendo retornar às atividades diárias no dia seguinte, mas sem atividade sexual por cerca de um mês. Melão explica que os fios utilizados na sutura são absorvíveis, o que elimina a necessidade de remoção posterior e custos adicionais.