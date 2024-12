A Casa é Sua: festas de final de ano, sair ou não sair da dieta?

As festas de fim de ano estão chegando, e com elas, a tradicional dúvida: aproveitar as delícias típicas sem culpa ou manter o foco na dieta? Para muitas pessoas, essa é a época mais desafiadora para conciliar hábitos saudáveis com as tentações das ceias e confraternizações.

No quadro A Casa é Sua, do programa TVC Agora, desta terça-feira (10), os convidados discutiram como encarar a alimentação nesse período. A nutricionista, Crislaine Bucalon, reforçou a importância de moderação e escolhas conscientes. Segundo ela, é possível aproveitar os pratos típicos sem exageros. “O ideal é experimentar um pouco de tudo, sem exagerar. Assim, você mantém o equilíbrio e evita arrependimentos no dia seguinte”, reforçou a nutricionista.

Dicas práticas para as festas incluem: