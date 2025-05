A Casa é Sua: fonoaudióloga fala sobre gagueira infantil

A gagueira infantil é uma fase comum no desenvolvimento da fala das crianças, especialmente entre os 2 e 5 anos. O tema foi abordado no quadro A Casa é Sua, do programa TVC Agora, da TVC HD, com a participação da fonoaudióloga Carolina Pereira, que esclareceu dúvidas e alertou os pais sobre como lidar com o problema.

Segundo Carolina, cerca de 75% das crianças passam por um período chamado de disfluência comum, que se caracteriza por interrupções na fala enquanto a linguagem está sendo estruturada.

“Isso acontece porque, nessa fase, elas estão desenvolvendo intensamente o vocabulário e a organização da linguagem”, explicou.

A especialista alerta que a forma como os adultos reagem pode influenciar diretamente a evolução do quadro. Comentários como “você está gaguejando” ou comparações com familiares que têm gagueira podem reforçar o comportamento e agravar a situação.