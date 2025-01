A Casa é Sua: Invest Fácil Brasil chega em Três Lagoas para realizar sonhos

Com a chegada de 2025, a importância do planejamento financeiro ganha destaque. A Invest Fácil, localizada em Três Lagoas, oferece consórcios como uma solução prática e acessível para realizar sonhos, desde a aquisição da casa própria até a compra de veículos, equipamentos ou serviços. Nesta terça-feira (28), o quadro A Casa é Sua, da TVC HD, trouxe mais detalhes a respeito do assunto.

Uma alternativa ao financiamento

Stephanie Oliveira, representante da Invest Fácil, explica que o consórcio é uma opção viável para quem busca realizar projetos sem depender de análise de crédito ou de uma entrada inicial elevada, diferentemente do financiamento tradicional. “Trabalhamos com mensalidades que cabem no orçamento do cliente, oferecendo praticidade e planejamento”, afirma.

Modalidades de consórcio

A Invest Fácil atende diversas modalidades de consórcio, incluindo:

Imóveis : Parcelas a partir de R$ 230.

: Parcelas a partir de R$ 230. Veículos : Parcelas a partir de R$ 350.

: Parcelas a partir de R$ 350. Motos : Parcelas a partir de R$ 160.

: Parcelas a partir de R$ 160. Serviços: Ideal para procedimentos estéticos ou aquisição de equipamentos para empresas.

“Cada cliente traz seu sonho, e nós ajudamos a encontrar a melhor opção, seja para pagar parcelas menores ou finalizar o consórcio mais rapidamente”, detalha Stephanie.