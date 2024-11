A Casa é Sua: procedimento de transplante capilar chega em Três Lagoas

Nesta terça-feira (26), o quadro ‘A Casa é Sua’ do programa TVC Agora, do TVC HD, Canal 13.1, trouxe uma conversa importante sobre transplante capilar. O especialista no assunto, Luciano Velame, tricologista e especialista em transplante capilar, esteve presente para esclarecer dúvidas e falar sobre o impacto que esse procedimento tem na autoestima das pessoas.

Uma das perguntas mais comuns é sobre a dor do procedimento. Segundo o médico Luciano, a cirurgia não é dolorosa, pois é feita com anestesia local. “A maior parte dos pacientes não sente nem as pequenas ‘furadinhas’ iniciais”, explica o especialista. Esse alívio quanto à dor é um grande alívio para quem está com receio de enfrentar o procedimento.

Natural do Amazonas, Velame se especializou em São Paulo e, devido à alta demanda de pacientes de outras cidades, como Três Lagoas, abriu uma clínica para atender a região. Além da clínica em Três Lagoas, ele também possui uma unidade em Araçatuba, e está em fase de expansão com a abertura de uma nova clínica em Marília.

O tempo do transplante capilar varia conforme a área a ser tratada. “Se for uma restauração nas entradas, pode durar de 4 a 6 horas. Já para casos maiores, como a chamada ‘giga sessão’, o procedimento pode durar entre 10 a 12 horas”, detalha Luciano.

O transplante de sobrancelhas também está em alta, principalmente entre as mulheres, que buscam recuperar o aspecto natural das sobrancelhas, após o uso de pigmentações que perdem o efeito estético com o tempo.