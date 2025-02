A força do Grupo RCN e a expansão em MS

O Grupo RCN de Comunicação, um dos mais dinâmicos conglomerados de comunicação de Mato Grosso do Sul, dá mais um passo significativo em sua trajetória de crescimento e fortalecimento no estado. Nesta semana, o grupo amplia sua presença ao entrar no mercado da radiodifusão de Dourados, a segunda maior cidade sul-mato-grossense, com a inauguração da Rádio Massa 90.3 FM, em parceria com a Rede Massa, do apresentador Ratinho.

A chegada da emissora à cidade representa mais do que uma simples expansão empresarial. Dourados é um dos polos econômicos mais relevantes do estado, com grande produção de soja e um forte setor universitário. Seu dinamismo demanda um jornalismo de qualidade e um entretenimento moderno e interativo, pilares que o Grupo RCN sempre defendeu e consolidou ao longo de sua história.

Desde 1995, o Grupo RCN tem marcado presença em Campo Grande, consolidando-se como referência em informação e entretenimento. Agora, ao adquirir a frequência da antiga Rádio Imaculada, concretiza um sonho antigo de estar presente em Dourados, reforçando seu compromisso com a população sul-mato-grossense. Além da nova rádio, o portal de notícias RCN 67 também passa a cobrir a cidade e região, garantindo que as informações cheguem de maneira rápida e confiável ao público.

Com uma trajetória iniciada em 1949, com o jornal do Povo, em Três Lagoas, o Grupo RCN se tornou um dos maiores geradores de conteúdo jornalístico e de entretenimento de Mato Grosso do Sul. Hoje, é uma potência multimídia que inclui jornal impresso, TV, outdoor, rádios, portal de notícias, painéis de LED e indoor, com tecnologia digital. A hegemonia do grupo na região de Três Lagoas se expandiu para Paranaíba, Aparecida do Taboado, Campo Grande e agora Dourados, consolidando uma rede de 13 veículos de comunicação e empregando cerca de 80 profissionais.