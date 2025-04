A precariedade da internet em MS

A internet deixou de ser um luxo para se tornar um serviço essencial na vida moderna, seja para trabalhar, estudar ou manter-se conectado ao mundo. É de interesse geral o seu pleno funcionamento. Em Mato Grosso do Sul, a realidade está longe do ideal. O estado amarga a pior qualidade de internet da região Centro-Oeste, circunstância que compromete o desenvolvimento econômico, educacional, além de setores de comunicação e demais serviços essenciais. As dificuldades enfrentadas pelos sul-mato-grossenses são diárias. Oscilações constantes, velocidade abaixo do esperado e infraestrutura precária, dificultam a rotina de milhares de pessoas. Reclamações sobre falhas na conexão são frequentes e impactam diretamente setores vitais como o comércio, a indústria e o serviço público.

Um estudo elaborado pelos organizadores do prêmio Melhor Plano.net divulgado nesta semana, revelou que a velocidade média da banda larga residencial no estado é de 157,09 megabits por segundo. E, Mato Grosso do Sul ocupa a última posição no Centro-Oeste, figurando na 20ª colocação do ranking nacional. A capital, Campo Grande, também apresentou desempenho insatisfatório, registrando a menor média de upload entre as capitais da região. A baixa qualidade da internet tem reflexos diretos no crescimento econômico do estado.

Os impactos também atingem empresários, que enfrentam dificuldades na realização de transações. Outro agravante é a falta de padronização entre operadoras. Em diversas cidades, apenas uma empresa oferece um serviço minimamente aceitável, forçando consumidores a adaptarem seus planos de internet de acordo com a região em que se encontram. Essa falta de concorrência eficiente prejudica a oferta de um serviço mais confiável e acessível. A situação é ainda mais crítica em municípios como Três Lagoas e Ponta Porã, que registram algumas das piores velocidades de internet do estado. Em Três Lagoas, por exemplo, a média de upload é a mais baixa de Mato Grosso do Sul, prejudicando tanto usuários comuns quanto empresas que dependem de uma conexão rápida para operações em nuvem e reuniões online. Cidades como Dourados, Aparecida do Taboado, Cassilândia e Ribas do Rio Pardo também enfrentam dificuldades semelhantes. A falta de investimentos em infraestrutura tem sido um grande entrave para a melhoria desse cenário.