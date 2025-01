Acidentes com bicicletas elétricas aumentam em Três Lagoas

Três Lagoas registrou uma série de acidentes envolvendo bicicletas elétricas em 2024, refletindo um aumento nas vendas desses veículos ciclomotores na cidade. O crescimento na compra de bicicletas elétricas está diretamente relacionado ao aumento dos acidentes, com muitos moradores optando por esses modelos ao invés das bicicletas tradicionais.

De acordo com a Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo), a produção de bicicletas diminuiu em 24,1% até novembro de 2024, em comparação com o mesmo período do ano anterior. Em Três Lagoas, esse fenômeno foi identificado pelo diretor de uma loja especializada, Bruno Gambaratto, que observou uma queda nas vendas de bicicletas comuns. Por conta disso, a loja deixou de atuar no setor de bicicletas convencionais e passou a vender exclusivamente modelos elétricos.

Gambaratto destacou que a iniciativa do governo federal, ao estabelecer parâmetros para os modelos autopropelidos, facilitou o processo de vendas dessas bicicletas. Entre as novas regras, está a exigência de que esses veículos atendam a critérios técnicos de segurança e a implementação de normas para o uso de equipamentos de proteção, como capacetes. Essas medidas têm como objetivo aumentar a segurança dos condutores e pedestres, evitando o crescimento de acidentes. No entanto, a falta de regulamentação e o uso inadequado desses veículos têm gerado preocupações em relação à segurança no trânsito.