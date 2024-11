Adesão ao Mutirão de Negociação Financeira vai até sábado

Os consumidores que desejam negociar dívidas bancárias em atraso têm até o próximo sábado (30) para participar do Mutirão de Negociação e Orientação Financeira, organizado pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban) em colaboração com o Banco Central, a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), Procons e mais de 160 instituições financeiras. O evento também conta com a participação do Serasa por meio do Feirão Limpa Nome.

Para participar, é necessário ter uma conta prata ou ouro. O mutirão oferece a possibilidade de negociar dívidas de cartões de crédito, cheque especial, crédito consignado e outros tipos de crédito em atraso, desde que não haja bens dados em garantia ou dívidas prescritas. Os bancos participantes oferecem condições como parcelamento, descontos ou taxas de juros reduzidas, de acordo com suas políticas.

Além das negociações, o evento também oferece conteúdo gratuito sobre educação financeira. Segundo Amaury Oliva, diretor executivo de Cidadania Financeira da Febraban, o objetivo é fortalecer a luta contra a inadimplência e o superendividamento.