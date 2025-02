Adolescente denuncia suposta tentativa de estupro no bairro Novo Oeste

Segundo as informações repassadas pela própria vítima ao telefone 190 da Polícia Militar, ela caminhava na praça do bairro, no cruzamento das ruas Quixeramobim com a Milton Cesar Damasceno, quando o suspeito teria a agarrado e tentado arrastá-la para um local não definido, para, possivelmente, tentar violentá-la sexualmente.

A Força Tática da Polícia Militar foi chamada, no final da noite desta terça-feira (4), para atender uma suposta tentativa de estupro a uma adolescente, que teria sido agarrada por um homem. O caso aconteceu na rua Quixeramobim, no bairro Residencial Novo Oeste I, em Três Lagoas.

Para os militares, a vítima contou que teria conseguido fugir do suspeito. Ela relatou que ele estava armado com uma chave de fenda e tentou segui-la, mas não teria conseguido alcançá-la. Após passar as características do suspeito aos militares, foram feitas rondas pela região, mas ninguém com a descrição foi localizado.

A vítima foi orientada a procurar a Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) para registrar um boletim de ocorrência para que a Polícia Civil consiga abrir um inquérito investigativo, que possibilite a identificação e prisão do suspeito.