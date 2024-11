Aeroporto de Três Lagoas passa por testes e inspeções de segurança

No último fim de semana, os moradores de Três Lagoas notaram uma movimentação diferente no aeroporto da cidade. O motivo? Uma série de testes e inspeções de segurança foi realizada para garantir que o aeroporto continue operando com total eficiência e segurança.

Além disso, Gislaine comentou sobre planos para ampliar as operações no aeroporto. Hoje, ele não oferece voos por instrumentos (IFR), devido a obstáculos como hangares e uma antena que interferem na aproximação. No entanto, está em discussão uma parceria com o governo do Estado para remover esses obstáculos e, assim, viabilizar o início de operações IFR no futuro. As melhorias estão previstas para o final de 2025, após adequações estruturais no entorno da pista.

Atualmente, o aeroporto conta com três voos semanais e um adicional aos domingos, todos operados pela Azul Linhas Aéreas. Segundo Gislaine, a malha aérea de dezembro ainda está em fase de confirmação, mas deve manter a frequência atual, com voos regulares e alta taxa de ocupação.