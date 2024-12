Agências bancárias de Três Lagoas estarão fechadas nesta terça e quarta-feira

O último dia útil de 2024 para atendimento presencial é nesta segunda-feira (30), com expediente normal. Já no dia 2 de janeiro, os bancos retornam ao atendimento.

Em Três Lagoas, os bancos estarão fechados para atendimento ao público nesta terça (31) e quarta-feira (1º), devido ao feriado nacional de Ano Novo. Durante esses dias, não haverá expediente bancário, e as compensações, incluindo a TED, não serão realizadas. Apenas o PIX estará disponível para transações, funcionando normalmente 24 horas, todos os dias, inclusive nos feriados.

Quanto aos pagamentos de contas com vencimento nos feriados, como água, energia e telefone, os clientes poderão quitá-las no dia útil seguinte, sem acréscimo de juros ou multa. No caso de tributos e impostos, que vencem durante o período de feriado, é necessário realizar o pagamento antecipado para evitar encargos adicionais.

A recomendação é utilizar os meios eletrônicos de pagamento, como caixas eletrônicos, internet banking e apps bancários, que são opções seguras e eficientes para realizar transações, incluindo o agendamento de pagamentos de boletos via DDA (Débito Direto Autorizado).