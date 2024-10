Agesul anuncia túnel para transporte seguro de celulose em Hexatrens

A Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) anunciou nesta quarta-feira (30), a abertura da licitação para construir um túnel na rodovia MS-338, com um orçamento de R$ 8.780.957,26. O túnel permitirá que caminhões grandes, chamados hexatrens, transportem eucalipto com mais segurança para cidades que têm fábricas de celulose no leste do Mato Grosso do Sul, como Ribas do Rio Pardo e Três Lagoas.

Os hexatrens, que carregam até 200 toneladas de madeira — 127% a mais que os tritrens e 27% a mais que os pentatrens — poderão atravessar a rodovia MS-338 com segurança. A pavimentação da rodovia, que conectará Camapuã a Ribas do Rio Pardo em 111,5 km, já está em andamento. A construção será próxima à entrada da BR-060 com a MS-357 e complementa outra passagem subterrânea já existente na rodovia, garantindo o transporte seguro de madeira para fábricas como as da Suzano, que atua em Três Lagoas e Ribas do Rio Pardo.