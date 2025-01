Alimentação saudável e saúde mental andam juntas

O tópico ‘saúde mental’ está em alta nos últimos anos. A campanha mundial do Janeiro Branco visa atingir um maior número de pessoas e desmistificar o tema. Atualmente, no país, estima-se que mais de 16 milhões de pessoas sofrem de depressão, enquanto a ansiedade atinge mais de 18 milhões.

O Três Lagoas Sport Club, terá um novo modelo de gestão para o futebol em 2025: o clube cooperativo. O intuito da diretoria é acelerar o desenvolvimento da base da equipe com as categorias sub-11 e sub-17. O clube, que desenvolve um bom trabalho com as categorias de base, inclusive revelando jovens atletas que já […]

Dessa forma, a nutricionista Melissa Siketo explica que os neurotransmissores específicos, que realizam as conexões de informações e comandos do cérebro, são desenvolvidos na microbiota intestinal. De modo que, o mau funcionamento do intestino e a falta de nutrientes absorvidos pelo organismo causam o enfraquecimento da memória, da disposição e levam ao declínio no julgamento. “O eixo intestino-cérebro está totalmente interligado. Um exemplo é quando você está muito estressado e tem dor de barriga. Além da preocupação, outros quadros de problemas no desenvolvimento das crianças e de Alzheimer estão relacionados à má alimentação.” A nutricionista também destaca que manter uma alimentação com fibras, folhas e frutas é o ideal ”O importante é ter uma alimentação muito limpa e equilibrada”.

Assim como evitar os industrializados. “Descasque mais e desembale menos”. Siketo relata que pessoas estressadas e com problemas de memória costumam ter falta de vitaminas responsáveis ​​pelo bom funcionamento do organismo e do cérebro. Ela destaca ainda a importância de calcular a ingestão de água com base no peso corporal. Segundo a nutricionista, a recomendação de 2 litros diários não se aplica a todos. O cálculo ideal é multiplicar o peso corporal por 30. Assim, uma pessoa de 50 kg deve consumir 1,5 litro de água por dia, enquanto uma de 90 kg precisará de 2,7 litros.