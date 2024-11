Alunos de Três Lagoas conquistam primeiro lugar na categoria Exatas

A Rede Municipal de Ensino de Três Lagoas se destacou na 14ª edição da Feira de Tecnologias, Engenharias e Ciências de Mato Grosso do Sul (Fetec-MS). Além dos dois alunos da Escola Municipal Elaine de Sá Costa, que conquistaram o 1º lugar, três estudantes da Escola Municipal Professora Maria de Lourdes Lopes alcançaram o 2º lugar na categoria Exatas.

O projeto ‘Clube de Matemática ‘Fibonacci da Vila’’, idealizado pelos alunos Isadora de Sousa Cassin, Maria Victória Pereira Martins e Deryk Garcia dos Santos, com orientação das professoras Nayla Marcatto da Costa e Oilson Antonio Soares Enciso, visa ensinar Matemática por meio do cubo mágico, aplicando a ferramenta nos anos iniciais. O trabalho também foi agraciado com uma menção honrosa no VIETECH, pelo seu caráter inovador na educação matemática.