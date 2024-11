Ama realiza '4º Natal Solidário' em Três Lagoas e pede doações de brindes

A Associação de Pais e Amigos dos Autistas de Três Lagoas (Ama) está promovendo o 4º Natal Solidário para os associados, reafirmando o compromisso com a inclusão e o apoio às famílias de pessoas com autismo. A entidade pede à população que contribua com doações de caixas de bombom, chocotones ou panetones, para que a magia do Natal chegue a todos os associados. Doações em dinheiro também podem ser feitas por meio de Pix, utilizando o CNPJ 33.544.535.0001-82. A entrega desses brindes será realizada em um evento no dia 1º de dezembro, das 9h às 10h30, no Shopping Três Lagoas.

Como uma organização filantrópica e sem fins lucrativos, a Ama se destaca pelas ações solidárias, que buscam não apenas proporcionar momentos especiais, mas também fortalecer a rede de apoio entre familiares e profissionais.