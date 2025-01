Ano começa com vendas de carro 0 km aquecidas em Três Lagoas

Nas duas primeiras semanas do ano de 2025, em Três Lagoas, a venda de carros 0 km registrou alta de 40% em comparação ao mesmo período de dezembro de 2024. Segundo o gerente de vendas de uma concessionária, Bruno Rozendo, até agora, já foram vendidos 83 veículos na região, sendo 23 de uma única loja, o que representa quase 30% do mercado local.

De acordo com o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS), entre os dias 1º a 17 de janeiro, foram emplacados 12.420 veículos novos no estado, dos quais 934 são de Três Lagoas.

Apesar da instabilidade econômica no Brasil, Rozendo atribui o aquecimento do mercado à combinação de incentivos das montadoras e à decisão dos consumidores de evitar deixar dinheiro parado. “O pessoal está buscando bastante o veículo, não quer deixar recurso em caixa. Isso, aliado aos incentivos da montadora, tem surtido efeito positivo para o setor”, afirmou.

Além dos veículos de passeio, as picapes, de todos os tamanhos, lideram as vendas na região. “O mercado de Três Lagoas é voltado para o produtor rural e grandes empresas do setor agroindustrial, o que explica a preferência por picapes. Temos desde modelos compactos até opções mais robustas, como a Silverado”, destacou Rozendo.