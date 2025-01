Ano Novo amanhece com sol e possibilidade de chuva em Três Lagoas

Nesta quarta-feira, 1º de janeiro, o ano de 2025 inicia com céu ensolarado e aumento de nuvens ao longo do dia, em Três Lagoas. A temperatura mínima registrada foi de 24°C e, a máxima, pode chegar a 32°C, oferecendo um dia típico de verão para a população.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é de que, apesar do sol durante o dia, a possibilidade de pancadas de chuva isoladas aumenta durante a noite, principalmente na região Leste de Mato Grosso do Sul. Os moradores devem ficar atentos à instabilidade no clima, que pode provocar chuvas rápidas e eventuais trovoadas.