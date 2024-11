APAE de Três Lagoas divulga período de rematrículas para o ano letivo de 2025

A APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Três Lagoas anunciou o início do período de rematrículas para o ano letivo de 2025, que terá início no dia 2 de dezembro. Os responsáveis que desejarem renovar as matrículas dos alunos devem procurar a secretaria da escola, localizada na Rua Generoso Siqueira, nº 798, no Centro. A instituição encerra as atividades do ano no dia 13 de dezembro.