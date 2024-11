Apae lança campanha 'Faça uma Criança Feliz'

A tradicional Campanha de Natal da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Três Lagoas, “Faça uma Criança Feliz”, está em andamento. Desde o dia 30 de outubro, a Apae está arrecadando presentes para crianças e jovens atendidos pela instituição, com o objetivo de tornar o Natal deles um momento único e especial.

A entrega dos presentes vai acontecer dia 10 de dezembro, quando o Papai Noel presenteará pessoalmente cada criança.

Para essas crianças, escrever a cartinha para o bom velhinho é muito mais do que um pedido material – é um ato de esperança. Os pequenos preparam as cartas com cuidado, expressando sonhos que vão além dos presentes. A campanha conta com a participação de “padrinhos”, pessoas da comunidade que escolhem uma dessas cartinhas e assumem a missão de realizar os desejos descritos nelas.

Rodrigo Andrade Pereira, coordenador pedagógico da Apae e pai de um dos alunos, explica como essa ação já é uma tradição na instituição:

“Uma campanha mobiliza a comunidade para angariar presentes e atender aos pedidos das crianças, e a cada ano mais padrinhos se engajam. Já distribuímos várias cartinhas, e o retorno da comunidade é incrível. O evento de entrega no dia 10 será um momento de pura alegria para as crianças”, disse.

A campanha tem um impacto profundo na autoestima dos jovens atendidos pela Apae, especialmente para aqueles que, não tem condições de comprar e encontram no presente de Natal da campanha o único presente que recebe no ano. “É um momento de alegria que não tem preço, e quem pode colaborar é mais que bem-vindo”, afirma Rodrigo. Segundo ele, esse presente especial traz um enorme sentido de valorização para os pequenos, reforçando os laços com a comunidade e o sentimento de pertencimento.