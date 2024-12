Aparecido e família se emocionam ao receber ‘A Casa dos Sonhos’ mobiliada

A residência, planejada com carinho, foi entregue com móveis fornecidos pelas Casas Bahia e equipada com eletrodomésticos de última geração. Cada detalhe refletiu o cuidado dos patrocinadores que tornaram esse sonho possível: materiais de construção da Estoque Materiais de Construção, pintura impecável com produtos da Velutex, da Casa das Cores, energia fotovoltaica da Ener3 e internet de alta velocidade oferecida pela DMS Fibra.

A quarta-feira, 11 de dezembro de 2024, ficará eternamente marcada na vida de Aparecido Francisco e Rosenilda. Em uma tarde carregada de emoção e significados, o casal recebeu do Grupo RCN, as chaves de uma casa própria completamente mobiliada, fruto da promoção “A Casa dos Sonhos”, que foi o maior sucesso.

Ao entrar no novo lar, Rosenilda mal acreditava no que via. “É tudo muito lindo, nem parece real”, disse ela, em lágrimas, ao explorar cada cômodo. A cozinha moderna, o banheiro espaçoso e a lavadora de roupas de 14 kg da Electrolux arrancaram sorrisos e suspiros de quem até então só podia sonhar com esse momento.

Já Aparecido, mesmo de poucas palavras, revelou no brilho do olhar toda a gratidão e felicidade de quem viu o impossível se tornar realidade. Agora, o vencedor da promoção ‘A Casa dos Sonhos’ e a família se preparam para iniciar um novo capítulo de suas vidas, no novo lar. Encerrando a cerimônia, o Grupo RCN anunciou que, em 2025, a promoção ‘A Casa dos Sonhos’ terá continuidade, prometendo mais um lar para uma nova família. Mais do que uma casa, em 2024, o Grupo RCN entregou sonhos e renovou esperanças.