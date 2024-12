Aprendizagem profissional cresce em 2024 e garante inclusão de jovens no mercado de trabalho

Em outubro de 2024, o número de jovens inseridos no mercado de trabalho por meio da aprendizagem profissional atingiu 647.469, o maior registro desde a implementação da Lei nº 10.097/00. Entre janeiro e outubro deste ano, 91.621 jovens foram contratados, um aumento de 12,29% em relação ao mesmo período de 2023.

Desses jovens, 84% estão cursando o ensino médio, e 51,8% são mulheres. A indústria foi o setor que mais gerou vagas, com 36.480 posições.

O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) tem atuado na fiscalização e conscientização sobre a importância de oferecer boas experiências de qualificação profissional. A inserção de 85 mil aprendizes no mercado de trabalho de janeiro a outubro deste ano garante aos jovens, com idades entre 14 e 24 anos, sua primeira experiência profissional, com carteira assinada e direitos trabalhistas.

Em 2023, a Lei da Aprendizagem foi aprimorada para priorizar a inclusão de jovens em situação de vulnerabilidade. A fiscalização tem se concentrado nesses grupos, com ações voltadas para egressos de medidas socioeducativas e pessoas com deficiência.