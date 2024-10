Arauco apresenta plano socioambiental para obras de construção de fábrica em Inocência

A Arauco apresentou, nos dias 23 e 24 de outubro, em Inocência (MS), o diagnóstico para construção do Plano de Estratégico Socioambiental do Projeto Sucuriú. Desenvolvido com o objetivo de colaborar no direcionamento das ações de iniciativas públicas e privadas em Inocência (MS).

O estudo faz um diagnóstico atual do município e apresenta as demandas geradas a partir da construção da primeira fábrica de celulose branqueada da Arauco no Brasil, que atualmente está em fase de terraplanagem. “O crescimento econômico precisa estar alinhado ao desenvolvimento social, uma preocupação que reflete nossos valores. Por isso, estruturamos este estudo com propostas que orientam como podemos avaliar as demandas e definir estratégias para atendê-las. Este é o primeiro passo para pensarmos juntos nas soluções para os desafios que enfrentaremos em Inocência”, afirmou Theófilo Militão, diretor de Sustentabilidade e Relações Institucionais da Arauco.

Presente durante as reuniões de apresentação, o prefeito de Inocência, Antônio Ângelo Garcia, falou da importância do planejamento para o futuro da cidade. “As apresentações tratam sobre as ações necessárias para o município daqui em diante. Essas definições serão fundamentais para nos ajudar a direcionar, em conjunto, o que será melhor para nossa população”, apontou.