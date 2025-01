Associados da Abrasel Costa Leste elegem novo presidente

Dentre os planos para 2025, Brenner destaca a continuidade dos festivais gastronômicos, como o tradicional ‘Bar em Bar’, uma competição entre bares e restaurantes que atrai grande público. Além disso, a associação continuará promovendo eventos como o ‘Comida de Boteco’, o ‘Festival do Peixe’ e ‘O Quilo é Nosso’, com o intuito de aumentar a visibilidade da gastronomia local e proporcionar novas experiências aos clientes.

A principal preocupação dos associados, segundo Brenner, é a escassez de mão de obra qualificada. “Hoje, a maior demanda é pela capacitação dos profissionais para os setores de bares e restaurantes. Estamos buscando parcerias, não apenas com o Sistema S, mas também com empresas privadas para implementar mais projetos de qualificação“, afirmou o novo presidente.

Os associados da Abrasel Costa Leste elegeram, em uma reunião realizada na quarta-feira (15), Brenner Salviano como o novo presidente da associação para o ano de 2025. Com o objetivo de fortalecer o setor gastronômico e ampliar as oportunidades de capacitação, Salviano promete continuar o trabalho de crescimento de Três Lagoas, alinhando a gastronomia ao desenvolvimento da cidade e do turismo.

Outro ponto importante da gestão de Brenner será a retomada dos cursos oferecidos pela Abrasel. Embora a previsão seja iniciar os cursos no segundo semestre de 2025, ele já possui reuniões agendadas com o Senac, parceiro de longa data, para fortalecer a capacitação dos profissionais do setor.

“Além de continuar o trabalho de crescimento da Abrasel, meu foco será implementar tecnologia e automação, sempre com a prioridade de capacitar a mão de obra, que considero uma das maiores necessidades do setor hoje”, concluiu Brenner, que assume a presidência com a missão de impulsionar ainda mais o desenvolvimento do setor gastronômico na região.