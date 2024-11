Atleta de Três Lagoas é convocada para o Sul-Americano de Atletismo na Colômbia

A jovem três-lagoense, Maria Eduarda da Silva Santos, de 14 anos, foi convocada para representar o Brasil no Campeonato Sul-Americano de Atletismo Escolar, que será realizado na Colômbia em dezembro. Estudante da Escola Estadual João Magiano Pinto (Jomap), a atleta conquistou destaque nacional ao ganhar a medalha de bronze no salto triplo no Campeonato Brasileiro Interclubes sub-16, disputado em João Pessoa (PB), com um salto de 11,45 metros, superando a marca anterior de 10,74 metros.

A atleta comentou sobre o desempenho no Campeonato Brasileiro Interclubes e expressou felicidade sob a marca alcançada. “Foi muito bom, consegui melhorar a marca. Competi com 37 meninas, passei na qualificação com 10,89 e na final alcancei 11,20, com a melhor marca de 11,45”, afirmou Maria.

A convocação de Maria Eduarda soma-se a outro marco para o atletismo de Três Lagoas, pois, no mês passado, Vitória Barreto, tia de Maria, também foi selecionada para defender o Brasil nos Jogos Sul-Americanos, que ocorrerão na Argentina. Para o técnico das atletas, Reynaldo Abrão, o momento reflete o trabalho árduo e a dedicação de toda a equipe.