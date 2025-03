Atleta de Três Lagoas é convocado para Mundial de Karatê na Sérvia

Três Lagoas celebra mais uma grande conquista no esporte. Depois da recente convocação da atleta Maria Eduarda para os Jogos Mundiais Estudantis na Sérvia, agora é a vez do karateca Thomas Ryu Kobayashi, de 14 anos, garantir sua vaga na delegação brasileira que disputará o campeonato internacional em Slatibor. A notícia pegou a todos de surpresa, especialmente porque o karatê corria o risco de não ser incluído entre as modalidades do evento.

A emoção foi grande para o jovem atleta, que sempre sonhou em competir em um campeonato mundial. “Muita gente falava que o karatê seria convocado, outros não, mas quando recebi a notícia na academia, foi uma alegria imensa. É o sonho de todo atleta chegar a esse nível”, disse Thomas.

Com um histórico de grandes conquistas, Thomas Ryu Kobayashi tem se destacado nas competições nacionais e internacionais. Ouro no Campeonato Estadual e em seletivas nacionais, o jovem atleta de Três Lagoas já competiu em Fortaleza (CE) e Recife (PE), onde garantiu o primeiro lugar no ranking estadual e nacional, conquistando assim sua vaga para o Mundial.