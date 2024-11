Atleta três-lagoense é convocada para Campeonato Brasileiro de basquete no interior do Rio de Janeiro

A jovem atleta vem de uma família que já traz no sobrenome o envolvimento com o esporte. Ela é neta da saudosa professora Cacilda Acre Rocha (que dá nome ao Estádio Municipal), do professor Paulão (Paulo Fonseca Rocha) e da também conceituada professora de educação física, Maria Helena Guedes Rocha.

A jovem pivô Joanna Acre, de 15 anos, foi convocada para representar a Seleção Sul-mato-grossense no Campeonato Brasileiro sub-16, após se destacar no campeonato estadual de basquete, onde a equipe da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer (Sejuvel) de Três Lagoas ficou em segundo lugar.

“Vejo a dedicação dela, treinando todos os dias e se dedicando muito. Joanna sempre mostrou que teria habilidades esportivas, quando menor ela fazia balé e natação, mas o basquete é a paixão dela”, contou a mãe orgulhosa, Thais Acre.

O técnico Edilson Tavares da Silva (o Dicão) também é só elogios. “Ela não falta nos treinos, é comprometida. E tem que ser assim, pois se não tiver comprometimento não se desenvolve”.

Joanna revelou o segredo de tanta dedicação. “O basketball é o resumo da minha vida, ele me inspira, me ensinou a ter compaixão, me inspira e me trouxe grandes amizades. No basketball passei muitos ciclos e todos foram e estão sendo muito bons”.

*Com informações da Prefeitura de Três Lagoas